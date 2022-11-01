الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى.
وأضافت: "من المتوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار".
وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، متابعة: "أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%".
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