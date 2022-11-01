جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الالجتماعى فيسبوك، إن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا.
وأضافت الإفتاء: "إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، لما يترتب عليه من زوال البركة، ولكَونه سببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عزَّ وجلَّ: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".. وقال سبحانه: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ".
وتابعت: "قد ورد فى السنَّة النبوية المطهَّرة النهى عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة لما يترتَّب عليه من محق البركة ورفعها؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة".. رواه الإمام البخارى، وقد نصَّ الفقهاء على كراهة إكثار الحلف أثناء البيع والشراء؛ فلا ينبغى الإكثار من الحلف مطلقًا، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا".
الحفاظ على الصلاة فى أوقاتها
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة عماد الدين، وروح الحياة بالنسبة للمسلم؛ وبها تحُلُّ البركة فى البيت، وتنزل السكينة والطمأنينة، ولذا أمرنا الله تعالى بها فى عشرات الآيات، قال الله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾.
وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا شك أن الحفاظ عليها من أهم أسباب الخير والسعادة فى البيت، كما أن التهاون فى أدائها والتكاسل عنها والتقصير فى حقها من المحرمات، ويغلق أبواب الخير والنور، فـ الصلاة نور.
وتابعت: "فلتحافظ على الصلاة فى أوقاتها قدر الوسع، واختر المسجد الذى يقوم بإمامته أناس معروفون بالعلم والوسطية والاعتدال، حتى لا تقع فريسة للتيارات والجماعات المتطرفة والمتشددة البعيدة عن صحيح الإسلام، ولا تمنع زوجتك من الذهاب إلى المسجد طالما فى ذلك خير لها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كثرة الحلف فى البيع والشراء.. الإفتاء تكشف عن الحكم الشرعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.