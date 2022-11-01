كثرة الحلف فى البيع والشراء.. الإفتاء تكشف عن الحكم الشرعى

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الالجتماعى فيسبوك، إن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا.

وأضافت الإفتاء: "إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، لما يترتب عليه من زوال البركة، ولكَونه سببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عزَّ وجلَّ: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".. وقال سبحانه: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ".

وتابعت: "قد ورد فى السنَّة النبوية المطهَّرة النهى عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة لما يترتَّب عليه من محق البركة ورفعها؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة".. رواه الإمام البخارى، وقد نصَّ الفقهاء على كراهة إكثار الحلف أثناء البيع والشراء؛ فلا ينبغى الإكثار من الحلف مطلقًا، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا".