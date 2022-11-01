اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على هامش القمة العربية

جدة - نرمين السيد - التقى كل من سامح شكرى وزير الخارجية، وأيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، يوم 31 أكتوبر 2022 على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، حيث أكدوا على استمرار التعاون والتنسيق فى إطار آلية التعاون الثلاثى بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعزز التعاون العربى.





وأشاد الوزراء خلال لقائهم بمستوى الإنجاز الذى حققته الفرق الوزارية المعنية فى الدول الثلاث خلال الفترة الماضية، تحقيقاً للتكامل الاستراتيجى ضمن إطار الآلية، وأكّدوا ضرورة متابعة المشاريع المستهدفة والإسراع فى تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية. وشدّد شكرى والصفدى على مُواصلة دعم مصر والأردن للعراق الشقيق وأمنه واستقراره ركيزةً أساسية لأمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومى العربى. وهنّأ الوزيران نظيرهم العراقى بتشكيل الحكومة العراقية، وأكدا التطلع لزيادة التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات.

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