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مراسل "القاهرة الاخبارية": بايدن وصف تعليق مشاركة روسيا في تصدير الحبوب بالشنيع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:31 مساءً - قال رامى جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف تعليق روسيا مشاركتها في تصدير الحبوب بـ "الأمر الشنيع"، وطلب إبعاد الغذاء عن الحرب.

 

وأضاف "جبر" أن بايدن أكد أنه لا يمكن أن يستخدم الغذاء كسلاح، خاصة أنه يسهم في زيادة أسعار الغذاء.

 

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "بلينكن" طالب بعودة كل الأطراف الى الاتفاق الذي يضمن الحفاظ على أسعار الحبوب.

 

وانطلق البث الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الإثنين، على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد «11747» عمودي. 

 

وتضم القناة نخبة من أبرز الإعلاميين والكتّاب، بخلاف مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وتحرص على إبراز جميع المستجدات الإقليمية والعالمية عبر شبكة من المراسلين حول العالم.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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