تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:31 مساءً -

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، الثلاثاء على كافة الأنحاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من الاستقرار في طبيعة الطقس، غدا الثلاثاء على كافة أنحاء البلاد، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلة غائمة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، حارة مشمسة على جنوب الصعيد.



شبورة مائية

يشتهر فصل الخريف بالشبوره المائبة والتي تتكون صباحا على كافة أنحاء البلاد خلال ساعات الصباح الأولى، لذا يجب الحذر أثناء قيادة المركبات وخاصة على الطرق السريعة.

سقوط الأمطار

ما زالت فرص سقوط الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق من جنوب الوجه البحري.

وتستعرض "صوت الأمة" درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 26، الصغرى 19.

العاصمة الإدارية العظمى 26 ، الصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 18.

العالمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 19.

مطروح العظمى 24، الصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 29 ، الصغرى 22.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21.

أسيوط العظمى 27، الصغرى 16.

سوهاج العظمى 29، الصغرى 17.

قنا العظمى 29، الصغرى 18.

الأقصر العظمى 31، الصغرى 18.

أسوان العظمى 31، الصغرى 20.