سائق قطار الدقهلية يروى تفاصيل الاعتداء عليه بالحجارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:30 مساءً - كشف خالد الخطيب، سائق قطار الدقهلية المصاب، تفاصيل الحادث الذي تعرض له، وكرمه بعد ذلك كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يقود القطار القادم من شربين إلى كفر الشيخ وقبل محطة بلقاس لاحظ وجود أشخاص بجوار السكة وعندما أعطى سارينة للتنبيه أحدهم ألقى حجرا على الزجاج الأمامي وتحطم والزجاج تطاير في عينه ومن ثم ألقى الحجر الثاني أصابه بجوار عينه اليسرى وأحدث جرحا طوله 3 سم.

وحول سبب استكماله الرحلة رغم الإصابة، قال إنه خاف على أموال الهيئة وحرص على أرواح المواطنين، ولم يتوقف لأن المكان مقطوع ولن يتمكن أي حد النزول وربما يكون بين الركاب مرضى.

وأوضح خالد الخطيب، سائق قطار الدقهلية المصاب، أنه لم يوقف القطار حتى لا يعرقل مسيرة القطارات القادمة في الاتجاهين.

وأشار إلى أنه تم تدريبه في المعهد على استكمال الرحلة مهما كانت الظروف، معلقا «دي بلدي ولازم أخاف عليها، والقطارات ملك الشعب ومصر والمتهم الذي أصابه لا يعرفه وربما يكون أحد أقربائه في القطار.

واستطرد أن هذا الحادث ليس الأول، وتعرض يوم 20 أكتوبر الماضي لحادث آخر، حيث فوجئ بوجود أهالي على السكة الحديد وألقوا عليه الحجارة وتم تكسير 46 لوح زجاج.