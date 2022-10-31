وزير الصحة: الشبكة الوطنية للسلامة العامة فكرة الرئيس السيسي منذ 4 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:30 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل افتتاح الشبكة الوطنية للسلامة العامة، موضحا أنها شبكة موحدة على مستوى الجمهورية، تمكن المواطنين فى التواصل معها عند معاناتهم من أي أزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها فكرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 4 سنوات، مضيفا: «لم نكن نحلم بتواجد هذه التكنولوجيا في مصر ».

ولفت إلى أن الشبكة الوطنية للسلامة العامة، تحتوي على غرف عمليات تعمل على مدار الساعة طوال العام، تعتمد على قاعدة بيانات عالية الدقة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المواطن المصري البسيط هو المستفيد بالدرجة الأولى من الشبكة الوطنية للسلامة العامة، والتي تغني عن التواصل مع أرقام الطوارئ الخاصة بالخدمات المختلفة مثل الإسعاف.

وأشار إلى أن المواطن بعدما يتواصل مع الشبكة الوطنية يتم التحرك البشري طبقا للأزمة أو الطارئ الذي يعاني منه في المكان الذي يتواجد فيه، ويتم تحديد مكانه وأقرب نقطة يمكنها تقديم الخدمة له.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الشبكة الوطنية للسلامة العامة، مرتبطة بـ 4 آلاف سيارة إلكترونيا على مستوى الجمهورية.