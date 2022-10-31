عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، غدا الثلاثاء، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

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