جدة - نرمين السيد - واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر والعالم العربى بانطلاق القناة، مؤكدين فخرهم بوجود صوت يعبر عن قضايا العرب بمهنية واحترافية غير مسبوقة. وذكر حساب يدعى مينا بوب عبر تويتر: "حاجه كده عظمة وهتكون الأعظم فى الشرق الأوسط"، فيما كتب حساب صفاء السيسى: "أجمل بداية مع أجمل وأعظم نشيد وطنى". وغرد حساب أحمد جمعة: "الأن أصبح لنا درع وسيف فى عصر حروب الإعلام.. هنا القاهرة.. صوت العرب أجمعين". وقال عمرو أبو الفضل: "لطالما كانت الكوادر الاعلامية المصرية لها اليد العليا فى أبرز القنوات الإقليمية العربية وغير العربية فانطلاقة هذه القناة وان جاءت متأخرة مهما للغاية الف مبروك لمصر وللامة العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة القاهرة الإخبارية تريند تويتر بعد دقائق من انطلاقها رسميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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