صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة 

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: • الدكتور السيد عبدالحميد على على فودة، نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوى، نائبا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • الدكتور على محمد على الأنور، عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس. • الدكتورة سلوى رشاد أمين محمد، عميدا لكلية الألسن جامعة عين شمس. • الدكتور أيمن السيد أحمد السيد، عميدا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية. • الدكتور عيد عبدالواحد على درويش، عميدا لكلية التربية جامعة المنيا. • الدكتور فريد إبراهيم الدسوقى أبوزيد، عميدا لكلية العلوم جامعة بورسعيد. • الدكتور إيهاب محمد لطفى أحمد، عميدا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس. • الدكتور ماجد محمد السعيد على، عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس. • الدكتور أحمد محمد الهادى محمد، عميدا لكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق. • الدكتور وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق. • الدكتورة نادية محمد الصاوى جعفر، عميدا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق. • الدكتور مجدى محمد أحمد الشحات، عميدا لكلية التربية جامعة بنها.

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