أحمد الطاهرى: نبدأ من اليوم وضع القاهرة الإخبارية على خريطة المنافسة الإعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - قال أحمد الطاهرى رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إننا نبدأ من اليوم وضع القاهرة الإخبارية على خريطة المنافسة الإعلامية، مضيفا: "مجرد بداية ويارب نبقى على قدر الطموح، والقادم أفضل ومش مجرد كلام، وبدأنا بتجريبى وتم إطلاق اليوم القناة وبعدها يتم وضعها على مسار التنافس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضي عبر برنامجها مساء دى أم سى المذاع على قناة دى إن سى: "لدينا الكثير من الحوارات تبثها القناة في الفترة المقبلة، وحضور أحمد أبو الغيط في افتتاحية القناة كان في توقيته وأجرى الحوار الإعلامى جمال عنايت.. والساعات القادمة هيكون هناك أكثر من حوار لسياسى دولى وعربي على القناة".

وتابع: "القناة صوت العرب وصورتها وتنتمى إلى أرض مصر، وتختلف عن قنوات أخرى تنفى صيلتها الأصيلة، ولكن الإخبارية تتباهى بالأصالة.. والقناة تعمل على تعميق النزعة الوطنية للإقليم في وقت صعب جدا".