ليفربول يختتم استعداداته لمواجهة نابولي بمشاركة محمد صلاح.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - اختتم فريق ليفربول الإنجليزى استعداداته لمباراة نابولي الإيطالي بمران مساء اليوم قبل القمة المرتقبة المقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

شارك في التدريب الدولي المصري محمد صلاح في المران ووضحت جاهزيته للمباراة المرتقبة بين الفريقين والتي يسعى فيها الفرعون إلى زيادة غلته التهديفية للمنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 6 أهداف خلال مباريات دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بالتساوي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

يدخل ليفربول صاحب الأرض والجمهور مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في واحدة وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 فقط.

بينما يتصدر نادي نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 4.

وتحسم مباراة اليوم ترتيب المجموعة الأولى بعدما حسما ناديي ليفربول ضد نابولي التأهل الى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي

ليفربول ضد نابولي