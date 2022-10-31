موفد «القاهرة الإخبارية» بالجزائر: إطلاق القناة تزامنا مع عقد القمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - قال أحمد أبو زيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن القمة العربية ستعقد تزامنا مع إطلاق القناة، وعشية إطلاق القمة على مستوى القادة، بعدما بدأ قادة الدول العربية المشاركون في فعاليات هذه القمة، بالتوافد على مطار الجزائر.

وأضاف «أبوزيد» خلال حديثه عن القمة على قناة القاهرة الإخبارية، أن جلسات المشاورات لا تزال حتى ظهر هذا اليوم منعقدة بين وزراء الخارجية العرب، من الذين جاؤوا للمشاركة في فعاليات القمة على مستوى وزراء الخارجية، وأوضح: «كل الأحاديث كانت مطروحة بالقدر الذي كان يشير إليه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية».

وذكر أن القمة تتناول كل القضايا بكل الشواغل التي قد تختلف في سلم أولوياتها من دولة لأخرى، بحكم الاختلاف السيادي في أجندة تلك الدول وتطلعاتها ومحددات الأمن القومي، وإن كان الكل يصبو لمظلة أمنية واحدة، وهو ما تطرق إليه عدد من المسؤولين الذين التقيناهم.