التحريات عن شاب حاول الانتحار من أعلي برج المطحن بأوسيم: ”مختل عقليا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وعن واقعة محاولة شاب إنهاء حياته من أعلي برج مطحن بأوسيم، بأن الشاب مختل عقليآ.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجده بمحاولة شاب بأنهاء حياته من أعلي برج مطحن، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود شاب اعلي البرج،وبهدد بالانتحار.

وتمكنت قوات الشرطة بمساعدة قوات الحماية المدنية من المفاوضات معه وانقاذ حياته، ويعمل التحريات تبين أن الشاب مختل عقليآ.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات