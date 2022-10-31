سفير مصر بمالابو يلتقى بوزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية

جدة - نرمين السيد - وأطلع السفير المصرى وزير الخارجية الاكواتورى على الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، معربا عن تطلع مصر إلى مشاركة رفيعة المستوى من غينيا الاستوائية وجميع الدول الإفريقية فى فعاليات المؤتمر.
واستعرض السفير المصرى مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، المبادرات المصرية المقرر طرحها على هامش المؤتمر، مؤكدا حرص مصر على طرح مبادرات تلبى طموحات الدول الإفريقية فى شتى المجالات التى ستشهدها فعاليات المؤتمر، خصوصا فى مجالات التمويل، خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية.
على صعيد متصل، ناقش السفير الجوهرى، مع وزير خارجية غينيا الاستوائية التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، وما شهدته الفترة الأخيرة من تقدم ملموس فى عدد من القطاعات وأهمها البترول والغاز الطبيعى.
كما نوه السفير إلى زيادة مشاركة المتدربين من غينيا الاستوائية فى العديد من المنح والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى شتى المجالات.
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