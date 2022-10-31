جدة - نرمين السيد - بدأ الإعلامى تامر حنفى، البث الأول لقناة "القاهرة الإخبارية"، بافتتاحية قائلا: بسم الله، وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية، من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية ومن هنا نرى الصورة بكل أبعادها.





وأضاف: قناة "القاهرة الإخبارية" هى صوت العرب وصورتهم، نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية، نستمع لكل الأصوات والأفكار، نتبع سياسة واضحة، نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية.. لا نبحث إلا عن الحقيقة وسنجتهد فى ذلك.. نوثق وسوف نوثق". وتابع: سنعمل على أن نحقق وندقق فى كل التفاصيل لكى نرى الصورة كاملة.. نعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين القريب.. نسعى إلى لم الشمل العربى.. وإلى توحيد قوانا لكى نعبر معا تلك التحديات التى تواجه عالمنا المعاصر.. إذن هنا القاهرة عاصمة الخبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. تامر حنفى: من هنا نرى الصورة بكل أبعادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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