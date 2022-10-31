قبل قمة المناخ.. العامة للاستعلامات تصدر كتاب "مصر وقضايا التغيرات المناخية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتيبا تحت عنوان "مصر والتغيرات المناخية" تناول الفصل الأول منها، تحت عنوان رؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضايا المناخ، مع شرح مستفيض عن كيفية تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رؤية واضحة عملية وطمـوحـة بشـأن مواجهة التأثيرات الناتجة، وبعض التفاصيل عن التغيرات المناخية على كافة المستويات عالميا وإقليميا ومحليا، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية، وقد برزت ملامحها وأسسها خلال الحضور الرئاسى القوى فى المحافل الدولية، والنشاط الرئاسى المكثف خارجيا وداخليا.

كما تناول الفصل الثانى منها الجهود المصرية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على المستوى المحلى، حيث وضعت مصر قضية تغير المناخ فى أولويات جهودها التى تستهدف الحفاظ على أمنها المائى والغذائى والاقتصادى وتحقيق أهدافها التنموية، وقد أعلنت مصر التزامها بالتحـول إلى الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوات متتالية فى هذا الشأن، ومن أبرزها "إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، وبدء إعداد قائمة من المشروعات فى مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصرى، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر.

وتناول الفصل الثالث من الكتاب مصر وقضايا تغير المناخ دوليا وافريقيا، حيث تضطلع مصر بدور كبير وفعال لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وهو ما يمكن رصده، من خلال عدد من المحاور هى التوجه الدولى الخصر نحو قضايا تغير المناخ، ثم مصر والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا تغير المناخ، والجهود الدولية لمصر فى قضايا تغير المناخ، وأخيرا جهود مصابا تغير المناخ، بالإضافة لمشاركة مصر بالمؤتمرات والقسم الدولية المعنية مصر صوت لأفريقيا فى قضايا تغير المناخ.