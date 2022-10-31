إعلاميو قناة القاهرة الإخبارية: نعاهدكم أن نكون الصوت الرصين لمجتمعنا العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - قال تامر حنفى، مذيع قناة القاهرة الإخبارية، إن القاهرة الإخبارية هى صوت العرب وصورتهم، ونناقش كل القضايا، ونتبع سياسة واضحة محافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية، ولا نبحث إلا عن الحقيقة، وسنجتهد في ذلك.

وأضاف تامر حنفى: نوثق وسنوثق وسنعمل على أن ندقق وندقق في كل التفاصيل، كى نرى الصورة كاملة، ونعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين، ونعمل على لم الشمل العربى، كى نعبر معا كل التحديات التي تواجه مجتمعنا العربى.

فيما قالت الإعلامية آية لطفى، إن الكلمة نور، ودليل تتبعه الأمة، والكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسئولية، بدوره قال الإعلامى رعد عبد الحميد، إن القاهرة حاضنة للأشقاء العرب، كما كانت القاهرة هي المحور، كانت القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر.

بدورها قالت الإعلامية رشا عماد: نحن جسد واحد، نفرح ونحزن معا، هنا قاهرة المعز، هنا القاهرة عاصمة الخبر.

وكشف الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائمة خبراء الإعلام المنضمين لقناة القاهرة الإخبارية، وجاءت قائمة خبراء الإعلام كالتالى: الدكتور ياسر ثابت، الدكتور عزت إبراهيم، الأستاذ أشرف العشري، الدكتور محمد فايز فرحات، الدكتور نورهان الشيخ، الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة، الدكتور أسامة السعيد، الأستاذ سيد جبيل، الأستاذ ايهاب عمر.

وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة"، مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

ويؤكد وجود هذه المجموعة الكبيرة من المراسلين، أن قناة القاهرة الإخبارية تستعد لانطلاقة قوية، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار.