أحمد أبو الغيط لـ"القاهرة الإخبارية": الهدف من القمة العربية هو التقارب والتفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه المرة الأولى منذ عقد على الأقل أن يلتقى القادة العرب على مائدة ولا يوجد جدول أعمال، حيث يتحدثون في أى موضوع .

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الهدف من القمة العربية هو التقارب والتفاهم .

وتابع أحمد أبو الغيط، القمة تبحث ما هي اهتمامات الدول العربية سواء غذاء ومياه وتدخلات أجنبية والقضية الفلسطينية وكل دولة تطرح اهماماتها وموقفها، ثم بعد ذلك يأتي البعد الثانى هو الكلمات التي سيقولونها بالقمة.