رسميًا.. بوجبا يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - أعلنت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، غياب لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي عن المشاركة مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بسبب الإصابة.

وتعرض بوجبا لإصابة عضلية بعد أن عاد إلى تدريبات يوفنتوس، بعد شفائه من عملية الغضروف المفصلي للركبة والتى حرمته من المشاركة مع السيدة العجوز خلال الموسم الجارى حتى الآن.

بيمنتا نشرت بيانًا أكدت خلاله أنه بعد الفحوصات الطبية أمس واليوم، فأن بوجبا سيحتاج لعملية تأهيل بعد الجراحة في الركبة مطلع سبتمبر الماضي، وأنه لن يكون قادرًا على المشاركة مع فرنسا في بطولة كأس العالم.

يُذكر أن بول بوجبا قد تعرض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة ليخضع لعملية جراحية مطلع سبتمبر الماضي، ولم يشارك مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انضم إليه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يُعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة بلاده للمشاركة في كأس العالم يوم 9 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا ينافس فى المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022، مع منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس.