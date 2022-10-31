انطلاق قناة القاهرة الإخبارية تحت شعار "الدقة والصدق فى نقل الأخبار"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - انطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" والتي تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

واستعرض الإعلان الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، قائمة كبيرة من المذيعين والإعلاميين الكبار الذين يزينون الشاشة مع انطلاقتها الأولى، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.

وجاء الإعلان الرسمي للقناة يحمل العديد من الرسائل التي تستهدفها القناة وهى: "هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب في تكوين الصور، هنا يتحقق السبق في ماراثون لا ينتهى .. هنا مرآة الوطن العربى وضميره الحى .. المعنى والدليل.. العمق في التناول.. الصدق في التحليل.. هنا نتجاوز الحدود وسط عالم يموج بالأحداث بحثا عن الحقيقة المجردة.. هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة".

كشف الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائمة خبراء الإعلام المنضمين لقناة القاهرة الإخبارية، وجائت قائمة خبراء الإعلام كالتالى: الدكتور ياسر ثابت، الدكتور عزت إبراهيم، الأستاذ أشرف العشري، الدكتور محمد فايز فرحات، الدكتور نورهان الشيخ، الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة، الدكتور أسامة السعيد، الأستاذ سيد جبيل، الأستاذ ايهاب عمر.

وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

ويؤكد وجود هذه المجموعة الكبيرة من المراسلين أن قناة القاهرة الإخبارية تستعد لانطلاقة قوية، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار.