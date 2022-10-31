مدبولى يلتقى سفير سيراليون بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون التى تربط مصر وسيراليون، مؤكدا اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الإفريقية، لا سيما وأن البعد الإفريقى هو أحد الأبعاد الراسخة فى سياسة مصر الخارجية.
من جانبه، توجه السفير صادق سيلا بالشكر لرئيس الوزراء على المقابلة، مؤكدا أنها تعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.
وتطرق السفير إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر فى المجال الزراعى، وكذا مقترحات زيادة حركة التبادل التجارى وتعزيز تواجد السلع المصرية، ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية فى أسواق سيراليون، مؤكدا أنه سوف يناقش تفاصيل هذا التعاون مع الوزراء المعنيين.
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