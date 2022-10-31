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جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.
فيما يلي تفاصيل الطقس خلال الأيام الستة المقبلة:
ونصحت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- شبورة وأمطار.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأيام الـ6 المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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