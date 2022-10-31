عاجل- شبورة وأمطار.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأيام الـ6 المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

فيما يلي تفاصيل الطقس خلال الأيام الستة المقبلة:



ونصحت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.