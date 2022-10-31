سفير جمهورية مصر العربية في مالابو يلتقي وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، بوزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية Simeón Oyono Esono Angué، حيث أطلع السفير المصري وزير الخارجية الاكواتورى على الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27في شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر القادم، معرباً عن تطلع مصر إلى مشاركة رفيعة المستوى من غينيا الاستوائية وجميع الدول الأفريقية في فعاليات المؤتمر.

هذا، وقد استعرض السفير المصري مع وزير خارجية غينيا الاستوائية المبادرات المصرية المقرر طرحها على هامش المؤتمر، مؤكداً على حرص مصر على طرح مبادرات تلبى طموحات الدول الأفريقية في شتى المجالات التي ستشهدها فعاليات المؤتمر، خاصة في مجالات التمويل، خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغيرات المناخية.

على صعيد متصل، ناقش السفير الجوهري مع وزير خارجية غينيا الاستوائية التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وما شهدته الفترة الأخيرة من تقدم ملموس في عدد من القطاعات وأهمها البترول والغاز الطبيعى. كما نوه السفير إلى زيادة مشاركة المتدربين من غينيا الاستوائية في العديد من المنح والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في شتى المجالات.