أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.. مصر تؤكد عزمها مواصلة جهود الارتقاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - أكدت مصر صلابة عزمها على مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين الشباب.

جاء ذلك في بيان مصر، الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمام الدورة الـ73 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمنعقدة حاليا في بانجول عاصمة جامبيا، وتستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الاثنين/، أن السفير وائل نصر الدين استعرض، في البيان، جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعياً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع التطوير التشريعي والمؤسسي.

كما تناول السفير وائل نصر الدين، في البيان، المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها نحو 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

كما سلط الضوء على الأولوية التي توليها مصر لتمكين المرأة، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، فضلا عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها، سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية.