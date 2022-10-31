هيئة الدواء: جائحة كورونا أثبتت قدرة مصر على مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وقال الخطيب - خلال الجلسة الأولى تحت عنوان (ضمان توفير الدواء فى ظل التحديات العالمية)، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء - والذى يتواصل لليوم الثانى على التوالى - "إن الدولة المصرية متمثلة فى هيئة الدواء استطاعت أن تجتاز تلك الأزمة بنجاح كبير وشهادة عالمية من كافة المؤسسات الدولية".

ومن جهته، قال نائب رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام أبو ستيت "إن الهيئة رغم حداثة إنشائها 2020 استطاعت توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا بكفاءة، ولم يشعر المواطن بنقص أى أدویة أو مستلزمات خاصة بعلاج حالات كورونا؛ حيث تم توفير جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالجائحة فى توقیت تزامن مع برامج التطعيم المطبقة فى الدول الكبرى".

وأشار إلى أن التحديات توالت بعد ذلك، وتمثلت فى تحديات خارجية، مثل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لكل السلع المستوردة وزيادة تكلفة الاستيراد وتحديات داخلية نتجت عن ذلك؛ متمثلة فى تغير سعر صرف الدولار، وبالتالى ارتفاع أسعار کل مدخلات الإنتاج المستوردة على المنتج المحلى من الأدوية والمستلزمات.

وأضاف أن خطط الهيئة فى التعامل مع التحديات تمثلت فى اتباع سياسة تسعير مرنة وتوفیر أکثر من بديل للمنتج الواحد، سواء المحلى أو المستورد، وتشجيع تعميق التصنيع المحلى للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات، والانفتاح على مصادر متعددة لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة، وتعزيز المخزون الدوائى من المستحضرات الاستراتيجية، وتطبيق مفاهیم اقتصاديات الصحة وإدارة التكنولوجيا الطبية لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الصحية وتبنى مبادرات التحول الرقمى لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط لتوفير الدواء حسب الاحتياجات.

ومن جانبه، أشار مدير إحدى الشركات الرائدة فى مجال التكنولوجيا الحيوية بالعالم الدكتور أحمد قشطة أن تقارير أداء الأسواق التى تعرض الجهود التى تقوم بها الدول لتحسين أداء الأنظمة الصحية قد سلطت الضوء على التطور الذى شهدته مصر على صعيد تسجيل وإتاحة الأدوية للمريض المصرى، وكذلك تطور المظلة الحكومية لتشمل أمراض جديدة.

وأوضح أن تلك التقارير أشارت إلى أهمية استكمال هذه الإجراءات عن طريق مراجعة دورية للسياسات الصحية الخاصة بتسعير العلاجات المبتكرة فى ظل التحديات العالمية وتعاون مؤسسات الدولة المعنية بالصحة وزيادة الوعى بالقيمة التى تضيفها العلاجات الحديثة بناء على تقييم علمى واقتصادى والأخذ بها بعين الاعتبار فى أوجه الصرف.

وقال "إن هناك توقعات بتحسن سوق الدواء المصرى بنسبة من 30 إلى 40%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية، والرؤية التى أنتهجتها من خلال تدشين هيئتى الشراء الموحد والدواء المصرية.. ولابد أن نشعر بالفخر فيما يخص سوق الدواء المصرية وهذا القطاع الهام من الصناعة الذى أثبت قوته وجدارته فى ظل أزمة كورونا العالمية التى أثرت على اقتصاديات أغلب دول العالم، ولابد أن نضع أمام أعيننا التجارب السريرية من أجل الوصل إلى آلية تصنيع الأدوية العالمية".

وبدوره، قال رئيس إحدى شركات الأدوية الدكتور شريف أمين "إن توافر الدواء، وخاصة الأدوية الحديثة، لابد أن ننظر إلى علمية التسجيل والتصنيع حتى الخروج للنور، ومن يتابع المنظومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية يجد أن هناك سرعة فى التسجيل والتعامل معها بشكل جدى وسريع".

ونوه بأن المبادرات التى تقوم بها الدولة المصرية تساعد المريض على الوصول لأفضل الأدوية المتواجدة فى السوق العالمى، مشيراً إلى أن هناك تطورا فى النظام الصحى المصرى خلال السنوات الماضية، حيث تم القضاء على المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام توفير الأدوية المهمة، وهذا جزء من مجهودات هيئتى الشراء الموحد والدواء لما لهما من دور حيوى واستراتيجى فى ضبط سوق الدواء.

وأضاف أن هيئة الدواء تراجع السوق العالمى للدواء لمعرفة كل ما هو جديد وما يعود بالنفع على المنظومة ككل، كما أن هناك اعتمادا كبيرا على أكاديمية الدواء المصرية، حيث تخدم الشركة 10 ملايين مواطن عن طريق مصنع ينتج 21 مليون وحدة دواء للتصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى.

ولفت إلى أنه للوصول إلى رؤية مصر 2030 لابد أن نكشف عن مجموعة من المعوقات، مبينا أنه أثناء العمل على تطوير النظام الصحى يتم العمل على أكثر من زاوية، سواء التفتيش الدوائى وكافة مراحل الدواء من خروجه إلى السوق مرورا بالمراقبة التى تعد هدفا جيدا.

وأكد أن الخطوات التى اتخذتها الشركة لتوفير الدواء ومخزون جيد له تحتاج إلى مجهود أكثر نحو آليات عالمية علمية يتم الاعتماد عليه لاجتياز الضغوط العالمية.