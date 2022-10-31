مصر تؤكد عزمها مواصلة الارتقاء بحقوق الإنسان

جاء ذلك فى بيان مصر، الذى ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.
واستعرض عطية، جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدنى، مبرزا أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعيا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، جنبا إلى جنب التطوير التشريعى والمؤسسى.
وتناول عطية المبادرات العديدة التى أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها زهاء 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، إلى جانب تطوير منظومتى التعليم والتأمين الصحى ومشروعات الإسكان الاجتماعى للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى.
وأبرز البيان الأولوية التى توليها مصر لتمكين المرأة، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مكان العمل، فضلا عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالى للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها، سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية.
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