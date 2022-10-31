مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتأتى المنظومة الجديدة لخدمات الطوارئ، بمواصفات عالمية، حيث تنقل الحدث بشكل لحظى صوت وصورة، وترفع وقدرة الجهات المسؤولة على النجدة والإغاثة حال حدوث أزمة، وتستهدف تحليل البيانات والمؤشرات لضبط الأداء وتطويره باستمرار.
المنظومة تعمل على تحديد موقع المبلغ فى لحظتها، وهى مزودة بقواعد بيانات جغرافية عليها كل المعدات، ومؤمنة بشكل كامل للحفاظ على سرية البيانات، وتتيح التحكم فى المعدات أثناء سيرها وتوجهها لمكان الحادث.
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