السفارة المصرية في جيبوتي تقيم احتفالية ثقافية للصداقة المصرية-الجيبوتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر وجيبوتي، أقامت السفارة المصرية احتفالية ثقافية للصداقة المصرية-الجيبوتية بمناسبة مشاركة "فرقة أسوان للفنون الشعبية" بمهرجان جيبوتي الثقافي للشباب كضيف شرف وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب بجمهورية جيبوتي. وحظت الأمسية المصرية بتغطية واسعة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ألقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدي جيبوتي، كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، كما قام بتكريم الدكتورة هيبو مؤمن عسوي وزيرة الثقافة والشباب بجمهورية جيبوتي وقدم لها درع محافظة أسوان ودرع وزارة الثقافة المصرية.

من جانبها، أثنت وزيرة الثقافة والشباب الجيبوتية على حرص مصر على المشاركة في المهرجان الثقافي الذي تنظمه بلادها للشباب، وثمنت مبادرة السفارة إقامة احتفالية صداقة، واصفة هذا التحرك بأنه الأول على مستوى الدول المعتمدة في جيبوتي، منذ بدء جائحة COVID19.