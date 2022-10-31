هيئة الدواء المصرية تشارك في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الثالث لمؤسسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - شارك قيادات هيئة الدواء المصرية في عدة جلسات باليوم الأول من مؤتمر مؤسسة الأهرام الثالث للدواء، حيث أكد أ.د أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، خلال الجلسة التي شارك بها، أن الدولة وفرت كافة البنى الأساسية في مختلف القطاعات، وعملت على إنشاء مدينة دوائية متكاملة لتصنيع الأدوية الحديثة، وأن الهيئة شهدت طفرة كبيرة في منشآتها، والمعامل الرقابية التي تم تحديثها، وأن صناعة الدواء تعمل في ظل بيئة تشريعية متكاملة؛ بعدما صدر العديد من القوانين الخاصة بها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان أخرها قانون تصنيع البلازما ومشتقاتها، وأن الهيئة تحرص على تدريب العاملين بها، وكذلك العاملين بشركات الأدوية لرفع كفاءاتهم، وأن الهيئة تعمل على توطين التكنولوجيا العالمية، وتقديم الدعم الفني للشركات؛ لتكون قادرة على المنافسة العالمية.

وشارك أ.د. مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، في الجلسة الرابعة، والتي جاءت بعنوان " تطويع البحث العلمي والتطوير لخدمة الخريطة الصحية للمصريين "، وأكد خلالها أن سد الفجوة بين الأبحاث العلمية بالجامعات والمراكز البحثية، والتطبيق على نطاق الصناعة، يتطلب توافر معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ومعتمدة دوليا، والميكنة الكاملة لأعمال تحليل العينات، بما يضمن صحة ودقة نتائج التحليل.

وأكد ان هيئة الدواء المصرية على قامت بإنشاء وتجهيز منظومة المعامل المرجعية بأحدث الأجهزة العلمية، وأحدث برامج إدارة معلومات المعامل؛ لتمكين الوحدات الفنية التابعة لمنظومة المعامل المرجعية من إجراء خدمات التحليل لقطاع الصناعات الدوائية، وتطوير المستحضرات الصيدلية، وأشار إلى حصول وحدات المعمل المرجعي على الاعتمادات الدولية اللازمة، وهو ما يضمن قبول نتائج الدراسات التي تمت بالمعامل المرجعية لهيئة الدواء المصرية من قبل السلطات الصحية العالمية.

وتحدثت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن سياسات التحول الرقمي، وجاءت المحاضرة بعنوان " هيئة الدواء والتحول الرقمي"، حيث تناولت الغايات الاستراتيجية لهيئة الدواء فيما يخص التحول الرقمي، والمحاور التي عملت عليها بشكل متوازي، والمتمثلة في تحديث البنية التحتية، ووضع وتحديث قواعد بيانات دقيقة، وميكنة إجراءات العمل داخل الهيئة والخدمات المقدمة للجمهور، والمشروعات التي أطلقتها الهيئة، ومنها مشروع النشرات الإلكترونية الذي تم إطلاقه في فبراير ٢٠٢٢.