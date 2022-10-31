إعلان الفائزين فى مسابقة اختيار ودعم الأفكار المبتكرة بالتكنولوجيا الحديثة

جدة - نرمين السيد - وشملت مجالات المسابقة (الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تكنولوجيا النمذجة والمحاكاة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، النانو تكنولوجى وغيرها)، وتم تشكيل لجنة فنية من المتخصصين فى مجالات الجهات المشاركة.

وقامت اللجنة بتفقد معرض الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق فى مجال التكنولوجيا الحديثة المقدمة من المتسابقين وتمت مناقشة المتسابقين من قبل اللجنة واختبار النماذج الأولية المقدمة للبعض منهم وتم اختيار أفضل الأفكار لدعمها.

واعلن الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد فوز 5 فرق فى المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول مشروع Covid-19 PCR diagnostic kits Integrated diagnostics والذى قدمته إحدى خريجات كلية العلوم جامعة القاهرة.

وأوضح أنه فاز بالمركز الثانى مشروع جهاز تقطير المياه TEG وقدمه معهد بحوث الإلكترونيات، فيما فاز مشروع إنتاج مبيد حيوى مطور بتقنية النانو من زيت السيترونيلا الذى قدمه المركز القومى للبحوث بالمركز الثالث.

وأضاف أنه حصل على المركز الرابع مشروع Functional production of yogurt from the anticancer pigment Fucoxanthin الذى قدمه المركز القومى للبحوث، أما المركز الخامس ففاز به مشروع اليد المتحركة لمتحدى الإعاقة تقدم به فريق من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

وأكد زهران أنه سيتم استضافة وتقديم الدعم إلى الأفكار التكنولوجية المرتبطة بمجال الاستشعار من البعد مثل فكرة مراقبة الحدود باستخدام تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

من جانبها، أشارت الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد سيقوم بتبنى الأفكار التى لم تحصل على المراكز الخمسة الأولى من منطلق أهمية جميع الأفكار المتقدمة حيث أنها تعد أفكارا واعدة قابلة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

ورحبت الدكتورة سالمة محمد رئيسة مكتب التايكو بالمركز القومى للبحوث بتبنى الأفكار الابتكارية التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مما يؤكد أهمية دعم التعاون بين مختلف الجهات لدعم جهود تطوير البحث العلمى واستخدامه فى تطوير المجتمع.

وأعربت الدكتورة غادة خضرى مديرة الحاضنة التكنولوجية بهيئة الاستشعار عن سعادتها بالأفكار المتقدمة واستعداد الهيئة الهيئة القومية للاستشعار وحاضنة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتقديم كل الدعم للفائزين والأفكار الواعدة فى مجال الاستشعار من البعد.

بدورها، أشادت الدكتورة غادة عطا يوسف رئيسة مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ونائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لشؤون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع، بتعاون الجهات الثلاث فى تنظيم المسابقة، معربة عن تمنياتها باستمرار التعاون مع مختلف الجهات البحثية لتطوير منظومة البحث العلمى.

فيما أوضحت الدكتورة منى يونس مديرة مكتب براءات الاختراع بمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أنه تم تصفية المشروعات المتقدمة لاختيار الأفضل منها، حيث تم تقديم 20 فكرة ابتكارية للمسابقة، وتم تصفية الأفكار ليصبحوا 10 أفكار تدخل المنافسة للفوز بالمسابقة.