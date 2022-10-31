رسائل السيسى فى افتتاح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وخلال الافتتاح بث العديد من الرسائل المهمة للمصريين ويوضحها الإنفوجراف التالى: وأكد السيسى أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لأن به جانب تجارى يمكن أن يحقق موارد جيدة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص الذى يريد أن يأخذ الخدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة.

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