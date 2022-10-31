تنفيذا لتكليفات الرئيس.. «حياة كريمة» تطلق أكبر سلسلة حوارات بقرى الريف

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لفئات المواطنين كافة، فى قرى الريف المصرى، وبمشاركة القوى المختلفى بالمحافظات، بدأتها فى مراكز المرحلة الثانية من المبادرة، بمحافظة البحيرة.





وأجرت المؤسسة، حوارا مجتمعيا داخل مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، فى إطار جولات مبادرة "حياة كريمة" للتعريف بالمبادرة الرئاسية، والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين، قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى محافظات المرحلة الثانية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابة لدعوة الحوار الوطنى لمؤسسات المجتمع المدنى لإجراء حوارات جماهيرية فى محافظات الجمهورية كافة، مع مختلف أطياف المجتمع.

وتوافد الآلاف من مواطنى محافظة البحيرة؛ للمشاركة فى أولى الحوارات الجماهيرية لحياة كريمة فى المحافظة، وشارك فى اللقاء مواطنين من مراكز وقرى محافظة البحيرة كافة، لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية.

وتناول اللقاء القضايا الملحة، علاوة على الحديث حول المبادرة الرئاسية، وأهدافها، التى تمثل أولوية بالنسبة للمواطن فى محافظات المبادرة كافة.

وجرى فتح باب النقاش مع الحضور؛ للخروج برؤى ومقترحات المواطنين لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بهدف توسيع نطاق المشاركة وإشراك المواطن فى كل مكان فى مصر، وهذا بدوره سيؤدى إلى ثراء مخرجات الحوار الوطنى.

وتأتى اللقاءات الجماهيرية، ضمن دعوة مجلس الأمناء الحوار الوطنى للكيانات الأهلية الفاعلة كافة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية فى مختلف المحافظات، لتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لضمان الوصول المتكافئ لفئات المجتمع المصرى.

كما يناقش منسقى مؤسسة "حياة كريمة"، المطالب والمشروعات التى جرى اقتراحها من قبل المواطنين، مشددين على أنه سيرجى مراجعتها والعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه المشروعات لتعود بالنفع والفائدة عليهم لتغيير حياتهم للأفضل.

يأتى ذلك فى إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوى، ولدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم.