انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة 7»

ويشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين كما تم تنظيم اصطفاف للقوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، أعقبها تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب.
ويعتبر التدريب "العقبة -7" من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.
يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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