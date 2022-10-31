الأرصـاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.. لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.





وبالنسبة للظواهر الجوية يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطه على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 26 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 25 19

كفر الشيخ 25 19

المنصورة 25 19

دمياط 24 20

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 18

شلاتين 31 22

الإسكندرية 23 18

العلمين الجديدة 25 19

وادى النطرون 26 19

مطروح 24 17

السلوم 25 15

سيوة 24 13

العريش 24 20

رفح 25 19

الطور 27 19

كاترين 21 11

رأس سدر 30 18

نخل 24 14

طابا 26 19

نويبع 28 21

حلايب 26 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 21

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 17

المنيا 27 17

أسيوط 27 16

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 28 13

أبو سمبل 29 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 22