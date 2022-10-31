العراق يعلن أعداد المصابين بالسرطان ويعلق على انتشار سرطان الثدي بين الرجال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:36 مساءً - أعربت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن قلقها إزاء التأخر في الكشف عن الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن أكثر من 30 ألف مصاب بالسرطان يتلقون العلاج حاليا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، وفق وكالة الأنباء العراقية: "هنالك مشكلة تواجه هذا الأمر وهي تأخر الكشف عن الحالات السرطانية خصوصا لسرطان الثدي"، مؤكداً أن السرطان أحد مسببات الوفيات العشر الأولى في العراق، وكذلك في الشرق الأوسط.

وأضاف أن السرطان هو مشكلة عالمية متصاعدة، حيث إن نسب الإصابة به في العراق دون 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد"، مشيرا إلى أن "الحالات المسجلة في البلاد هي ضمن المعدل العالمي، موضحاً أن أكثر الحالات ما زلنا نكتشفها في مرحلة متأخرة كالثالثة والرابعة من المرض بعد أن يكون قد انتشر إلى أعضاء الجسم ويكون علاجه أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وتعقيدا.

وأكد المتحدث الرسمي أن تسجيل إصابات بسرطان الثدي لدى الرجال حالة ليست جديدة، إنما نادرة جداً وقد تصل إلى نسبة أقل من واحد % من حالات سرطان الثدي تكون في الرجال، مستغربا التركيز عليها من قبل وسائل الإعلام والإشارة لها بأنها حالة جديد.

ولفت إلى أن تلك الحالات موجودة في جميع دول العالم وتخضع لبروتوكول علاجي"، محذرا من أنه "في حال التأخر في تشخيصها أو في المراجعة تكون لها مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

ودعا المتحدث الرسمي للصحة بضرورة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير الانتقالية، بالأخص سرطان الثدي، من خلال الفحص الذاتي أو الفحص في مراكز الكشف المبكر.