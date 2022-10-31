سائحة برازيلية تشيد بالخدمات الطبية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - تعد "جانيت سيوفا" هي واحدة من الأجانب الذين تلقوا العلاج بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة نرعاك في مصر للسياحة العلاجية.

وروت السائحة البرازيلية "جانيت سيوفا" عبر مقطع فيديو تجربتها عن الخدمة الطبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

أوضحت أنه استقبلها فريق الطواريء بالمستشفى وكانت تعاني من كسر أسفل عظمة الكعبرة نتيجة سقوط، لافتة إلى أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، و تقرر دخولها لإجراء عملية لرد وتثبيت الكسر بواسطة أسلاك جراحية حيث قضت يومين بالقسم الداخلي للعظام إلي أن استقرت حالتها، و خرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وأعربت السائحة البرازيلية (جانيت سيوفا) عن سعادتها بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى وحسن استقبالها ومعاملتها من الفرق الطبية و جميع العاملين الموجودين بمستشفى طيبة التخصصي.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من:عبدالحكيم سليم – إستشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى طيبة التخصصي، ومؤمن عبدالغفار- أخصائي العظام، ومحمد شوقي – استشاري التخدير بمستشفى طيبة التخصصي، وسعيد أسامة الجندي – نائب التخدير، وذلك وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات:محمد خيري، وسيد علواني، وزينب حسن – فني التخدير

ومروة أحمد ابراهيم،مشرفة تمريض العمليات.