اصابة قائد قطار اكسبريس شربين- طنطا بعد قذف عدد من الشباب للقطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - 2. ظاهرة خطيرة تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات و الركاب للخطر و تتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب

• وزير النقل : تكريم قائد القطار الذي اصر على استكمال رحلته على الرغم من اصابته ضارباً اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل وخدمة المواطنين

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها انه اثناء مسير قطار رقم 500 اكسبريس شربين/ طنطا القادم من محطة شربين متجهاً إلى محطة كفر الشيخ قام عدد من الاشخاص (الشباب) بإلقاء الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس ب2 كم مما ادى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة و تناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى و اليمنى و حدوث جرح بجوار العين اليسرى لقائد القطار و استكمل قائد القطار الرحلة و هو ينزف حتى المحطة حيث تم عمل الاسعافات الخاصة بالجروح و رفض السائق الانتقال إلى المستشفى بسيارة الاسعاف و استكمل الرحلة و تم اخطار الشرطة و عمل محضر بالواقعة و تم ضبط المتهمين و حبسهم للعرض على المحكمة العسكرية

و تؤكد الهيئة أن مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات و الركاب للخطر و تتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة و تناشد الهيئة السادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه السلوكيات السلبية التي تسبب اضرارا جسيمة .

هذا وقد وجه الفريق مهندس /كامل الوزير وزير النقل بتكريم قائد القطار الذي اصر على استكمال رحلته على الرغم من اصابته ضارباً اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل وخدمة المواطنين