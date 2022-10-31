حياة كريمة.. حكاية 55 ألف خدمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق قدمت المبادرة 55 ألف خدمة لـ40 ألف طالب بمصر، وتكفلت بسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين، وفق تصريحات آية عمر، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة. وتحظى المدارس بنصيب الأسد فى مبادرة حياة كريمة، ووصلت نسبة تنفيذ المدارس 95% فى 1477 قرية.

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