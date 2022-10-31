جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع المبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" أبرز العلامات التى تشير إلى إدمان الشخص فيما يلى: احمرار العينين واتساع الحدقة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية فقدان أو زيادة الشهية هالات سوداء تحت العينين اضطرابات النوم عزلة وانسحاب اجتماعى ضعف التحصيل الدراسى كسل وغياب عن الدراسة أو العمل زيادة غير مبررة فى رغبة الحصول على المال تذبذب وعنف العلاقة مع أفراد الأسرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة المتحدة لمواجهة المخدرات.. علامات المتعاطى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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