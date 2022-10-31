خطوات تحميل قناة القاهرة الإخبارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية، وبالتعاون مع عدد كبير من خبراء الإعلام وبيوت الخبرة فى العالم.
وترفع قناة "القاهرة الإخبارية" شعار "هنا القاهرة.. عاصمة الخبر"، وتوقع خبراء أن تكون القناة بمثابة انطلاقة قوية فى المنطقة وصوتاً مهماً للعالم العربى، والتعامل مع الأحداث الجارية بعمق وموضوعية ودقة متناهية.
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