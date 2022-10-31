القصير يبحث موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، مع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، الموقف التنفيذى للمجمعات الزراعية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وذكرت وزارة الزراعة فى بيان اليوم الإثنين أنه يجرى تنفيذ 29 مشروعا ما بين مراكز تجميع ألبان وجمعيات زراعية ووحدات بيطرية ومراكز إرشاد زراعى فى قرى مركز شبين القناطر بالقليوبية. وأضافت أن اجتماع القصير والهجان تناول أيضا سرعة إنهاء إجراءات تخصيص مشروعات النفع العام فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، فضلا عن بحث الجهود المشتركة لتطوير قرية مرجانة بمنطقة القناطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القرية فى إقامة مشروعات سياحية ومتنزهات تكون متنفسا للمواطنين، وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب.

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