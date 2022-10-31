أخلاقنا الجميلة.. نصائح للمدير للتعامل مع الموظفين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يذكر "دوت الخليج" متابعيه، بمجموعة من النصائح المهمة للمدير الناجح لاتباعها فى تعامله مع موظفيه أهمها التواصل المستمر والمنتظم، والمساعدة على التطور، والعمل على استقلاليتهم، وزراعة الثقة المتبادلة.

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