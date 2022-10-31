وزير الصحة يبحث مع سفيرة سويسرا توسيع التعاون فى مجالات إنتاج الأدوية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، سفيرة دولة سويسرا لدى مصر إيفون باومان؛ لبحث التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى، بديوان عام وزارة الصحة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول فرص توسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا فى مجالات المستشفيات الذكية، وإنتاج الأدوية والتجهيزات الطبية، وبنوك الدم، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الطبية.

وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش التعاون القائم بين الجانبين فى إنشاء وحدتين للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة، الجارى تنفيذه بمحافظة الدقهلية، حيث ناقش الجانبان مقترح دمج المشروع داخل خطين فى وحدة واحدة، بما يساهم مضاعفة القدرة على التخلص من النفايات الخطرة.

وتابع أن الوزير ناقش مع الجانب السويسرى دراسة إمكانية تعميم نموذج التعاون فى وحدات فرم وتعقيم النفايات الطبية بالدقهلية فى مختلف محافظات الجمهورية، فى إطار جهود الدولة لتحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات خضراء صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش فرص توسيع التعاون بين الجانبين فى مجالات إنتاج الأدوية، والتجهيزات الطبية، حيث ثمن الوزير جهود الجانب السويسرى فى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات التشخيصية لمبادرتى القضاء على فيروس "سى" ودعم صحة المرأة.

ونوه عبدالغفار بأن الوزير دعا الجانب السويسرى لتفقد منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، والاطلاع على آليات العمل وبحث فرص تبادل الخبرات فى مجال الرقمنة الطبية، كما تم مناقشة تعزيز التعاون القائم بين الجانبين فى مجال خدمات بنوك الدم، من خلال تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات فى آليات العمل بالمراكز.

ولفت إلى أن الجانبين أكدا أهمية التعاون بين البلدين فى الاستثمار بالمجال الصحى فى مصر، ودعم القطاع الدوائى من خلال التعاون بين الشركات المعنية فى البلدين، كما ثمن الوزير جهود الشركات السويسرية العاملة بمصر فى مجال البحوث للسعى نحو توفير الأدوية لمرضى الهيموفيليا (النزف).

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة مايسة حمزة مديرعام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة يونس مدير عام الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، والدكتورة داليا رشيد المشرف العام على إدارة المنح والقروض بالوزارة.