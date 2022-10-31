إطلاق تقرير التنمية والتطوير العمرانى فى مصر.. اليوم

جدة - نرمين السيد - يطلق اليوم الإثنين، تقرير "التنمية والتطوير العمرانى فى مصر" والذى يعد نقطة انطلاق لتمكين المدن المصرية القائمة من إحقاق التنمية المستدامة وتوفير فرص المعيشة وجودة الحياه للجميع.





يأتى ذلك على هامش فعاليات اليوم العالمى للمدن فى عام 2022 وفى إطار مشروع "التطوير الحضرى التشاركى على مستوى المدينة فى مصر" الذى يتم تنفيذه بالمشاركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق التنمية الحضرية فى مصر وبتمويل من الصندوق.

وتأتى أهمية هذا التقرير - والذى يعد نتاج سنوات من الدراسات والتحليلات - فى خروجه بمنهجية وآليات تدعم الإدارات المحلية لتمكينها بالتنمية والتطوير بصورة شاملة ومستدامة.

كما يتيح التقرير آليات تمكين تحديد مناطق ومشروعات التنمية والتطوير على مستوى المدينة ككل ودون التركيز فقط على مناطق منعزلة بعينها، كما يتيح تعظيم الاستفادة من القدرات الكامنه بمدننا القائمة.

وقد تم تكليل نجاح المنهجية بإدراجها بمراجعة قانون البناء الموحد، واستراتيجية الإسكان المصرية، وأطر تخطيط المدن المصريه.

كما نتجت الدراسة عن تغيير اسم ودور الصندوق من "صندوق تطوير المناطق العشوائية" إلى "صندوق التنمية الحضرية"، مما يعكس الدور الوطنى الفعال للصندوق ليكون أكثر شمولا وتأثيرا واستدامة.