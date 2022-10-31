انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن أكثر من 14 منطقة في الدقهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.