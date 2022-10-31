انت الان تتابع خبر صدر القرار الحاسم .. صرف أكثر من 1200 جنيه لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع منافذ الصرف المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية جاهز لاستقبال أصحاب المعاشات غداً الثلاثاء الموافق الأول من شهر نوفمبر لصرف مستحقات الشهر الجديد لهم بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ300 جنيه.وأوضحت التضامن أن سوف يتم البدء غداً بالصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد والذي يحصلون علي 1000 جنيها فيما أقل وسوف يتم إضافة لهم 300 جنيه، مشيرة أنه سوف يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لم لديهم بطاقات الصراف الآلي التوجه إلي أقرب ماكينات ATM والحصول على أمولهم بعد منتصف ليل القاهرة اليوم.