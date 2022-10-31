وزير الصحة للرئيس السيسي : ربط الشبكة الوطنية الموحدة مع منظومة التأمين الصحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه تم ربط الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، مع المحافظات التي تم تطبيق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن المرحلة الأولي.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الطوارئ والسلامة العامة المتطورة: "الشبكة الوطنية الموحدة مرتبطة مع غرف العمليات للمرحلة الأولي من التأمين الصحي، الشامل، علشان تقدر تربط مع الحالات المصابة لأن مش بالضرورة كل المستشفيات فيها الاحتياج الطبي، مثل لو حالة حروق يتم توجيه الحالة إلي أقرب مستشفى حروق.. وبالتالي يتم توفير الوقت".

مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.