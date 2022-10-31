أخبار مصرية

القومى للمرأة يشارك فى مبادرة نوره لتمكين الفتيات بمحافظة أسيوط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وفى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و ضمن مبادرة حياة كريمة ، نظم المجلس القومي للمرأة يوما تعريفيًا ببرنامج "نورة" لتمكين الفتيات ، بمحافظة أسيوط، بمدرسة السوالم البحرية الإعدادية المشتركة بمركز ابنوب ، استهدف ٢٨٨ طالبة .

حيث أكدت الأستاذة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات ، أن اليوم هدف إلى تعريف الفتيات ببرنامج نورة عبر تقديم فعاليات مختلفة ، منها ورش عمل للأشغال اليدوية والجداريات، والأعمال الفنية والممر الشرفى و عروض بالعرائس ، حيث تم عرض مسرحية "نورة و الفرشة المسحورة" والتي تتضمن رسائل برنامج نورة لتمكين الفتيات بأسلوب فنى شيق و مبسط ، والتى حظت بإعجاب الفتيات ، وهذا انعكس على تفاعلهن مع العرض ، علاوة على تقديم العرض المسرحى " فصيلة ورشيده " على أنغام الاغنيات التى تعبر عن الفتاة المصرية وقضاياها .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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