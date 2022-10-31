القومى للمرأة يشارك فى مبادرة نوره لتمكين الفتيات بمحافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وفى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية و ضمن مبادرة حياة كريمة ، نظم المجلس القومي للمرأة يوما تعريفيًا ببرنامج "نورة" لتمكين الفتيات ، بمحافظة أسيوط، بمدرسة السوالم البحرية الإعدادية المشتركة بمركز ابنوب ، استهدف ٢٨٨ طالبة .

حيث أكدت الأستاذة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات ، أن اليوم هدف إلى تعريف الفتيات ببرنامج نورة عبر تقديم فعاليات مختلفة ، منها ورش عمل للأشغال اليدوية والجداريات، والأعمال الفنية والممر الشرفى و عروض بالعرائس ، حيث تم عرض مسرحية "نورة و الفرشة المسحورة" والتي تتضمن رسائل برنامج نورة لتمكين الفتيات بأسلوب فنى شيق و مبسط ، والتى حظت بإعجاب الفتيات ، وهذا انعكس على تفاعلهن مع العرض ، علاوة على تقديم العرض المسرحى " فصيلة ورشيده " على أنغام الاغنيات التى تعبر عن الفتاة المصرية وقضاياها .