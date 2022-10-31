القوى العاملة بالأسكندرية تعلن عن بدء دورات التدريب مجانا للشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن بدء دورات التدريب المجانية، بمراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة ، على مهن التفصيل والخياطة، اللحام، صيانة المحمول، التبريد والتكيف، كوافير حريمي، كهرباء وتركيبات ،تفصيل الستائر والمفروشات.

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية : أن التدريب مجانا لمدة شهرين، في مراكز محرم بك، والحضرة ومركز شرق ، مشيرا الى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من المديرية ، وزي التدريب ، فضلا عن مكافأة للأوائل.

وأشار "الغمراوي" إلى أنه يشترط في المتدرب أن يكون متفرغا من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهرا، عدا يومي الجمعة والسبت، ويتراوح عمره بين 18 الى 45 .

وعلى الراغبين في التدريب تسجيل بيناتهم على الرابط التالي:

https://forms.gle/VJtEHpbFaqND4GKS9